В ЛНР заявили, что российские войска усилили атаки на Краснолиманском направлении

Российские войска усилили давление на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Как заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, за минувшие сутки групповые удары по позициям украинских военных в районе населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли.

Военный эксперт подчеркнул в телеграм-канале, что огонь ведётся как при помощи армейской авиации, так и артиллерии. Кроме того, на небольших расстояниях используются тяжёлые огнемётные системы и бронетехника, добавил Марочко.