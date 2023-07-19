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Опубликовано 19 июля 2023, 06:21
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В ЛНР заявили, что российские войска усилили атаки на Краснолиманском направлении

Марочко заявил об усилении ударов по ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска усилили давление на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Как заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, за минувшие сутки групповые удары по позициям украинских военных в районе населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли.

Военный эксперт подчеркнул в телеграм-канале, что огонь ведётся как при помощи армейской авиации, так и артиллерии. Кроме того, на небольших расстояниях используются тяжёлые огнемётные системы и бронетехника, добавил Марочко.

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Ранее в Минобороны сообщили, что до сотни человек потеряла украинская армия за сутки на Краснолиманском направлении. Также российские военные лишили противника двух бронемашин, трёх автомобилей, одной польской самоходки Krab и двух гаубиц Д-30.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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