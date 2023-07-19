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Регион
Опубликовано 19 июля 2023, 02:29
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Российские бойцы сорвали попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества

Минобороны: ВС РФ сорвали попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества

В Министерстве обороны сообщили о провальной попытке украинских войск вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, ВСУ так и не достигли цели и понесли потери в живой силе.

"В районе Серебрянского лесничества огнём артиллерии и армейской авиации сорваны две попытки вернуть утраченные позиции 67-й механизированной бригады ВСУ", — приводит его заявление РИА "Новости".

В результате огневого поражения ВС РФ ликвидировали украинскую БМП и нанесли противнику значительные потери в живой силе. Кроме того, на Сватовском и Краснолиманском направлениях были уничтожены иностранные гаубицы Krab и М777.

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Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении "группового удара возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы. Такие морские беспилотники Киев использовал для атаки Крымского моста. Также в ночь на 18 июля в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива. Их общий объём — около 70 тысяч тонн.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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