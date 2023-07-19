Российские бойцы сорвали попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества

В Министерстве обороны сообщили о провальной попытке украинских войск вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, ВСУ так и не достигли цели и понесли потери в живой силе.

"В районе Серебрянского лесничества огнём артиллерии и армейской авиации сорваны две попытки вернуть утраченные позиции 67-й механизированной бригады ВСУ", — приводит его заявление РИА "Новости".