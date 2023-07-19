Российские бойцы сорвали попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества
Минобороны: ВС РФ сорвали попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества
В Министерстве обороны сообщили о провальной попытке украинских войск вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, ВСУ так и не достигли цели и понесли потери в живой силе.
"В районе Серебрянского лесничества огнём артиллерии и армейской авиации сорваны две попытки вернуть утраченные позиции 67-й механизированной бригады ВСУ", — приводит его заявление РИА "Новости".
В результате огневого поражения ВС РФ ликвидировали украинскую БМП и нанесли противнику значительные потери в живой силе. Кроме того, на Сватовском и Краснолиманском направлениях были уничтожены иностранные гаубицы Krab и М777.
Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении "группового удара возмездия" по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы. Такие морские беспилотники Киев использовал для атаки Крымского моста. Также в ночь на 18 июля в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива. Их общий объём — около 70 тысяч тонн.
vk.com / Минобороны РФ