Штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: Штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по огневым позициям ВСУ
Российские штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальной военной операции уничтожили огневые средства и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приёма кабрирования.
Штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по огневым позициям ВСУ. Видео © t.me / Минобороны РФ
"Для максимальной скрытности от противовоздушных средств противника пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров", — уточнили в ведомстве.
Запуск ракет осуществлялся по площадным целям с выполнением приёма кабрирования: он сопровождается резким набором высоты и задиранием носа самолёта выше горизонта. После успешного выполнения задач лётчики совершили противоракетный манёвр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек.
Ранее Лайф рассказывал, что российским военным удалось отбить две атаки подразделений украинских морских пехотинцев на территории Донецкой Народной Республики. Также на Южно-Донецком направлении наши бойцы поразили живую силу и технику противника в районах Макаровки и Ровнополя.
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