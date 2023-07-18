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Опубликовано 18 июля 2023, 02:46
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Штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: Штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по огневым позициям ВСУ

Российские штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальной военной операции уничтожили огневые средства и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приёма кабрирования.

Штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по огневым позициям ВСУ. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Для максимальной скрытности от противовоздушных средств противника пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров", — уточнили в ведомстве.

Запуск ракет осуществлялся по площадным целям с выполнением приёма кабрирования: он сопровождается резким набором высоты и задиранием носа самолёта выше горизонта. После успешного выполнения задач лётчики совершили противоракетный манёвр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек.

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Ранее Лайф рассказывал, что российским военным удалось отбить две атаки подразделений украинских морских пехотинцев на территории Донецкой Народной Республики. Также на Южно-Донецком направлении наши бойцы поразили живую силу и технику противника в районах Макаровки и Ровнополя.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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