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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 10:19
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ПВО России перехватила украинские ракеты ЗРК С-200, модифицированные для ударов по земле

Минобороны РФ сообщило о перехвате трёх снарядов HIMARS и двух ракет С-200

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс") и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, модифицированные для ударов по земле. Об этом сообщил на брифинге 15 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200",  сказал он.

Помимо того, за 14 июля уничтожено 13 украинских дронов в районах населённых пунктов Пилиповка ЛНР, Триполье ДНР, Пологи, Чапаевка, Азов, Токмак и Любимовка Запорожской области, а также Новая Каховка Херсонской области.

В ДНР уничтожено логово командиров штурмовой бригады ВСУ из азовцев*
В ДНР уничтожено логово командиров штурмовой бригады ВСУ из азовцев*

Успехов ВС России добились и на Херсонском направлении. Там за сутки уничтожили до 50 военных ВСУ, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и четыре автомобиля.

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Wikipedia / George Chernilevsky

Андрей Бражников
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