ПВО России перехватила украинские ракеты ЗРК С-200, модифицированные для ударов по земле

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс") и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, модифицированные для ударов по земле. Об этом сообщил на брифинге 15 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200", — сказал он.

Помимо того, за 14 июля уничтожено 13 украинских дронов в районах населённых пунктов Пилиповка ЛНР, Триполье ДНР, Пологи, Чапаевка, Азов, Токмак и Любимовка Запорожской области, а также Новая Каховка Херсонской области.