ПВО России перехватила украинские ракеты ЗРК С-200, модифицированные для ударов по земле
Минобороны РФ сообщило о перехвате трёх снарядов HIMARS и двух ракет С-200
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс") и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, модифицированные для ударов по земле. Об этом сообщил на брифинге 15 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами ПВО за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200", — сказал он.
Помимо того, за 14 июля уничтожено 13 украинских дронов в районах населённых пунктов Пилиповка ЛНР, Триполье ДНР, Пологи, Чапаевка, Азов, Токмак и Любимовка Запорожской области, а также Новая Каховка Херсонской области.
Успехов ВС России добились и на Херсонском направлении. Там за сутки уничтожили до 50 военных ВСУ, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и четыре автомобиля.