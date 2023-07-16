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Опубликовано 16 июля 2023, 10:10
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В ДНР уничтожено логово командиров штурмовой бригады ВСУ из азовцев*

Российские силы поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Российские силы ударили по пункту управления 3-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая была сформирована из подразделения нацполка "Азов"*, в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге о ходе проведения спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Дылеевка ДНР поражён пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ", — сказал офицер.

Согласно сводке Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ и военной технике в 124 районах.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские войска уничтожили 30 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Андрей Бражников
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