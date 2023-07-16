В ДНР уничтожено логово командиров штурмовой бригады ВСУ из азовцев*

Российские силы ударили по пункту управления 3-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая была сформирована из подразделения нацполка "Азов"*, в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге о ходе проведения спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Дылеевка ДНР поражён пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ", — сказал офицер.

Согласно сводке Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ и военной технике в 124 районах.

Ранее Лайф рассказывал, что российские войска уничтожили 30 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.