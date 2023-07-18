Украинская армия за сутки потеряла до 100 человек на Краснолиманском направлении

До сотни человек потеряла украинская армия за последние сутки на Краснолиманском направлении СВО. Такие данные привёл в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

По его словам, российские военные также лишили противника двух бронемашин, трёх автомобилей, одной польской самоходки Krab и двух гаубиц Д-30. Также бойцы ВС РФ за прошедшие сутки отразили в этом районе две атаки ВСУ и пресекли действия двух группировок украинских диверсантов.