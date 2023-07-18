Российские военные продолжили успешно наступать на одном из направлений

Российская армия в течение минувших суток успешно продолжала наступление на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении пoдразделения Западной группировки войск продoлжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности", — сказал он.

По словам Конашенкова, продвижение российских военных на этом направлении уже составило до двух километров по фронту. В глубину позиций противника оно составляет до полутора километров.

Вооружённые силы Украины же пытались в течение суток наступать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.