Российские военные продолжили успешно наступать на одном из направлений
Минобороны: На Купянском направлении российские военные продолжают наступление
Российская армия в течение минувших суток успешно продолжала наступление на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении пoдразделения Западной группировки войск продoлжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности", — сказал он.
По словам Конашенкова, продвижение российских военных на этом направлении уже составило до двух километров по фронту. В глубину позиций противника оно составляет до полутора километров.
Вооружённые силы Украины же пытались в течение суток наступать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что четыре украинские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены при попытке прорвать оборону России на Купянском направлении. Суммарные потери противника за сутки составили более полусотни бойцов.