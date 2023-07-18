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Опубликовано 18 июля 2023, 10:59

Российские военные продолжили успешно наступать на одном из направлений

Минобороны: На Купянском направлении российские военные продолжают наступление

Российская армия в течение минувших суток успешно продолжала наступление на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении пoдразделения Западной группировки войск продoлжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности", сказал он.

По словам Конашенкова, продвижение российских военных на этом направлении уже составило до двух километров по фронту. В глубину позиций противника оно составляет до полутора километров.

В Киеве признали активное наступление Российской армии на Купянском направлении
В Киеве признали активное наступление Российской армии на Купянском направлении

Вооружённые силы Украины же пытались в течение суток наступать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что четыре украинские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены при попытке прорвать оборону России на Купянском направлении. Суммарные потери противника за сутки составили более полусотни бойцов.

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Андрей Григорьев
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