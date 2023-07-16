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Опубликовано 16 июля 2023, 13:25
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В Киеве признали активное наступление Российской армии на Купянском направлении

Замглавы обороны Украины Маляр: ВС РФ активно наступают на Купянском фронте

Вооружённые силы Российской Федерации ведут активные боевые действия на Купянском направлении и двух других. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточённые бои", — написала она в своём телеграм-канале.

Также российские военные продолжают наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что четыре украинские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены при попытке прорвать оборону России на Купянском направлении. Суммарные потери противника за сутки составили более полусотни бойцов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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