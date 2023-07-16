В Киеве признали активное наступление Российской армии на Купянском направлении
Замглавы обороны Украины Маляр: ВС РФ активно наступают на Купянском фронте
Вооружённые силы Российской Федерации ведут активные боевые действия на Купянском направлении и двух других. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточённые бои", — написала она в своём телеграм-канале.
Также российские военные продолжают наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что четыре украинские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены при попытке прорвать оборону России на Купянском направлении. Суммарные потери противника за сутки составили более полусотни бойцов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ