В Киеве признали активное наступление Российской армии на Купянском направлении

Вооружённые силы Российской Федерации ведут активные боевые действия на Купянском направлении и двух других. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточённые бои", — написала она в своём телеграм-канале.

Также российские военные продолжают наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях.