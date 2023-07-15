Провальные манёвры на Краснолиманском фронте стоили ВСУ жизни 70 бойцов

Российские войска нанесли поражение подразделениям украинской армии на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки более 70 бойцов ВСУ. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20", — сказал офицер.

По его словам, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов 100-й бригады теробороны Украины. На этом участке фронта наши бойцы пресекли две атаки и разгромили одну диверсионно-разведывательную группу противника.