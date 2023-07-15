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Опубликовано 15 июля 2023, 11:13
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Провальные манёвры на Краснолиманском фронте стоили ВСУ жизни 70 бойцов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском фронте

Российские войска нанесли поражение подразделениям украинской армии на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки более 70 бойцов ВСУ. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20", — сказал офицер.

По его словам, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов 100-й бригады теробороны Украины. На этом участке фронта наши бойцы пресекли две атаки и разгромили одну диверсионно-разведывательную группу противника.

Российские войска уничтожили 30 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска уничтожили 30 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

А штурмовая группа Западного военного округа (ЗВО) уничтожила огневые позиции ВСУ и взяла в плен восемь украинских бойцов на Купянском направлении. Российские разведчики смогли тайком пробраться в логово противника в развалинах промзоны и захватить его.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны

Андрей Бражников
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