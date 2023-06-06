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Опубликовано 6 июня 2023, 14:59
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Российские военные за сутки сбили три боевых самолёта ВСУ

Российские силы ПВО сбили за сутки украинский Су-27 и два Су-25 в зоне СВО

Российские системы ПВО за сутки сбили два штурмовика Су-25, а также истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнил представитель российского оборонного ведомства, два самолёта Су-25 были сбиты средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Бабино в Херсонской области и Никольское в Донецкой Народной Республике. А истребитель Су-27 сбит в районе населённого пункта Андреевка в ДНР.

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Кроме того, силами ПВО были сбиты два украинских вертолёта Ми-8 в районах населённых пунктов Новодаровка в Запорожской области и Водянское в Донецкой Народной Республики. В Минобороны также добавили, что за минувшие сутки перехвачены крылатая ракета Storm Shadow, ракета HARM, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Ещё были уничтожены 19 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Также Лайф сообщал, что российские войска за сутки уничтожили более 260 военнослужащих ВСУ при отражении атак на Артёмовск.

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Иван Косицын
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