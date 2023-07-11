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11 июля, 11:01

В Херсонской области сбиты ещё два украинских Су-25

Минобороны РФ: В Херсонской области сбиты два Су-25 Воздушных сил Украины

<p>Су-25 Минобороны Украины. Фото © Вооружённые силы Украины</p>

Су-25 Минобороны Украины. Фото © Вооружённые силы Украины

Российские силы противовоздушной обороны в Херсонской области сбили два самолёта Су-25 Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах насёленных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области", — сказал он.

Конашенков: Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

Конашенков: Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

Ранее Лайф сообщал, что 6 июля российские системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Также были перехвачеты четыре ракеты Storm Shadow и столько же снарядов ракетных систем HIMARS.

Андрей Григорьев

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