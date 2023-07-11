В Херсонской области сбиты ещё два украинских Су-25

Российские силы противовоздушной обороны в Херсонской области сбили два самолёта Су-25 Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах насёленных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области", — сказал он.