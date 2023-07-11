В Херсонской области сбиты ещё два украинских Су-25
Минобороны РФ: В Херсонской области сбиты два Су-25 Воздушных сил Украины
Су-25 Минобороны Украины. Фото © Вооружённые силы Украины
Российские силы противовоздушной обороны в Херсонской области сбили два самолёта Су-25 Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах насёленных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что 6 июля российские системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25. Также были перехвачеты четыре ракеты Storm Shadow и столько же снарядов ракетных систем HIMARS.