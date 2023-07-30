В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву
Зампредставителя генсека ООН Хак осудил атаку беспилотников на Москву
Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Фархан Хак осудил сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву. Представитель всемирной организации напомнил, что ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре.
"Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру", — приводит его слова ТАСС.
Лайф напоминает, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, однако попытка была пресечена.
ТАСС / Михаил Терещенко