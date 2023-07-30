В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Фархан Хак осудил сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву. Представитель всемирной организации напомнил, что ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре.

"Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру", — приводит его слова ТАСС.