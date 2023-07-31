Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в ДНР

Российские войска отразили атаку Вооружённых сил Украины в районе Старомайорского в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", — сказал он.