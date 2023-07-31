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31 июля, 12:29

Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в ДНР

Российские войска отразили атаку Вооружённых сил Украины в районе Старомайорского в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", сказал он.

Также подразделения группировки войск "Восток" вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоданиловки, Лесного, Преображенки, Малой Токмачки, Работина, Орехова.

Появилось видео, как российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ

Появилось видео, как российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ

Напомним, 30 июля стало известно, что ВС РФ провели успешную контратаку и выбили бойцов ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе. В ходе боёв противник понёс большие потери.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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