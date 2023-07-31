Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в ДНР
Российские войска отразили атаку Вооружённых сил Украины в районе Старомайорского в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", — сказал он.
Также подразделения группировки войск "Восток" вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоданиловки, Лесного, Преображенки, Малой Токмачки, Работина, Орехова.
Напомним, 30 июля стало известно, что ВС РФ провели успешную контратаку и выбили бойцов ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе. В ходе боёв противник понёс большие потери.
Vk / Минобороны России