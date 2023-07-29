Появилось видео, как российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ
Российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ на Запорожском направлении
В Сети появилось видео, на котором один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Кадры героизма военнослужащих ВС РФ опубликовал телеграм-канал "Повёрнутые на Z войне".
Российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ на Запорожском направлении. Видео © t.me / voenacher
Известно, что боевые действия происходили на Запорожском направлении. На снятых кадрах видно, что, несмотря на то, что на российские позиции двигались сразу восемь единиц техники противника, экипаж танка дал бой. В результате два танка и шесть бронемашин ВСУ были уничтожены. После этого российский танк своим ходом отошёл для перезарядки. Экипажу боевой машины после произошедшего предложили присвоить звание Героя России.
Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ. Она угодила в российский котёл и была испепелена прицельным огнём.
t.me / voenacher