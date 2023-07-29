Появилось видео, как российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ

В Сети появилось видео, на котором один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Кадры героизма военнослужащих ВС РФ опубликовал телеграм-канал "Повёрнутые на Z войне".

Известно, что боевые действия происходили на Запорожском направлении. На снятых кадрах видно, что, несмотря на то, что на российские позиции двигались сразу восемь единиц техники противника, экипаж танка дал бой. В результате два танка и шесть бронемашин ВСУ были уничтожены. После этого российский танк своим ходом отошёл для перезарядки. Экипажу боевой машины после произошедшего предложили присвоить звание Героя России.