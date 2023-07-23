Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских подразделений в зоне спецоперации на Украине. По его словам, бойцами батальона "Юг-Ахмат" совместно с военными беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) Минобороны РФ было уничтожено большое количество бронетехники ВСУ, в том числе и немецкий танк Leopard. Цель была поражена FPV-дронами.

Кадры уничтожения западной техники, в том числе танка Leopard, бойцами батальона "Юг-Ахмат" совместно с военными беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) МО РФ. Видео © t.me / Kadyrov_95

Кадыров уточнил, что военные подавили наступление украинской армии, а также уничтожили большое количество бронированной техники. Активное участие в операции приняли бойцы батальона "Юг-Ахмат" совместно с военными БОБРа МО РФ.

"При отражении очередной из многочисленных атак противника наш FPV-расчёт показал хороший результат — несколько единиц уничтоженной бронетехники нацистов, среди которой есть и хвалёный немецкий танк "Леопард". При высоком взаимодействии с БОБРом удалось достойно встретить вражескую технику и подавить наступление на наши позиции", — написал он в телеграм-канале и показал видео ликвидации техники.