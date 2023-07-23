Кадыров показал видео уничтожения техники ВСУ на "важнейшем направлении"
Кадыров сообщил об уничтожении немецкого танка Leopard FPV-дронами в зоне СВО
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских подразделений в зоне спецоперации на Украине. По его словам, бойцами батальона "Юг-Ахмат" совместно с военными беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) Минобороны РФ было уничтожено большое количество бронетехники ВСУ, в том числе и немецкий танк Leopard. Цель была поражена FPV-дронами.
Кадры уничтожения западной техники, в том числе танка Leopard, бойцами батальона "Юг-Ахмат" совместно с военными беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) МО РФ. Видео © t.me / Kadyrov_95
Кадыров уточнил, что военные подавили наступление украинской армии, а также уничтожили большое количество бронированной техники. Активное участие в операции приняли бойцы батальона "Юг-Ахмат" совместно с военными БОБРа МО РФ.
"При отражении очередной из многочисленных атак противника наш FPV-расчёт показал хороший результат — несколько единиц уничтоженной бронетехники нацистов, среди которой есть и хвалёный немецкий танк "Леопард". При высоком взаимодействии с БОБРом удалось достойно встретить вражескую технику и подавить наступление на наши позиции", — написал он в телеграм-канале и показал видео ликвидации техники.
Вместе с этим глава Чеченской Республики добавил, что бойцы батальона "Юг-Ахмат" удачно перенимают богатый опыт профессионалов из БОБРа, и поблагодарил военных за успешную работу на данном "важнейшем направлении".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас весь мир видит, как на Украине горит западная "неуязвимая" техника. Говоря об украинском контрнаступлении, российский лидер отметил, что армия противника понесла огромные потери. Киеву не помогло ни западное оружие, поставленное в больших объёмах, ни иностранные наёмники. Это подтверждают и украинские военные.
t.me / Kadyrov_95