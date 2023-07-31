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31 июля, 07:19

В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ при вытеснении их из села Старомайорского

Пушилин: Армия России вытеснила ВСУ из села Старомайорского в ДНР

Российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорского в ДНР. В ходе боёв противник понёс большие потери. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши подразделения смогли выбить противника, противник понёс большие потери и в личном составе, и в технике", — сказал он.

ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области, есть погибший

ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области, есть погибший

Накануне сообщалось, что ВС РФ контратаковали на Времевском выступе, выбив ВСУ из Старомайорского. В результате вблизи этого населённого пункта группа украинских военных попала в плен. А сегодня утром стало известно, что ВС РФ помешали ВСУ закрепиться в Старомайорском на Южно-Донецком направлении.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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