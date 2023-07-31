В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ при вытеснении их из села Старомайорского

Российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорского в ДНР. В ходе боёв противник понёс большие потери. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши подразделения смогли выбить противника, противник понёс большие потери и в личном составе, и в технике", — сказал он.