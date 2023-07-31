В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ при вытеснении их из села Старомайорского
Пушилин: Армия России вытеснила ВСУ из села Старомайорского в ДНР
Российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорского в ДНР. В ходе боёв противник понёс большие потери. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши подразделения смогли выбить противника, противник понёс большие потери и в личном составе, и в технике", — сказал он.
Накануне сообщалось, что ВС РФ контратаковали на Времевском выступе, выбив ВСУ из Старомайорского. В результате вблизи этого населённого пункта группа украинских военных попала в плен. А сегодня утром стало известно, что ВС РФ помешали ВСУ закрепиться в Старомайорском на Южно-Донецком направлении.
t.me / V_Zelenskiy_official