Украинская армия терпит настоящий разгром на Южно-Донецком направлении. О потерях ВСУ за последние сутки доложил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, противник потерял не менее 180 человек в живой силе, три танка Leopard и два французских колёсных танка AMХ.

Кроме того, Украина лишилась семнадцати боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин, артиллерийской системы М777 производства США, а также боевой машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

"В районах населённых пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника", — сообщил Конашенков.