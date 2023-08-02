Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение в ЛНР и под Харьковом

Штурмовые отряды группировки "Запад" улучшили тактическое положение в ходе наступления на двух направлениях в ЛНР и в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, наступая в направлении населённых пунктов Новосёловское ЛНР и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение. Кроме того, [в районе Новосёловского] успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады", — сообщил Конашенков.

В Министерстве обороны добавили, что штурмовая авиация ВС РФ и артиллеристы успешно нанесли удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Тимковки, Котляровки, Першотравневого под Харьковом, а также Новосёловского и Артёмовки в Луганской Народной Республике.

Противник потерял более 40 военнослужащих, две ББМ, два автомобиля, одну РСЗО "Град", одну польскую САУ Krab, две гаубицы "Гвоздика", САУ "Нона" советского производства, самоходную гаубицу "Мста-С", а также "Мста-Б", уточнили в российском Минобороны.