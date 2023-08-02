Минобороны: Российские военные отбили атаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР
Российские военные отразили атаку ВСУ в Донецкой Народной Республике, в районе села Урожайное. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении умелыми и профессиональными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Урожайное", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.
Также подразделения Вооружённых сил Российской Федерации, взаимодействуя с артиллерией и авиацией Южной военной группировки, успешно отбили 12 вражеских атак на Донецком направлении в районах Старомихайловки, Марьинки, Берестового, Северного, Спорного и Красногоровки. ВСУ потеряли до 295 военных.
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