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Регион
Опубликовано 2 августа 2023, 12:05
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Попытки атаковать на Донецком направлении обернулись громадными потерями для ВСУ

ВС РФ отразили на Донецком направлении 12 атак ВСУ, потерявших до 295 военных

ВС РФ за минувшие сутки отразили 12 атак украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражено 12 атак противника", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель ведомства уточнил, что атаки отражены в районе населённых пунктов Старомихайловка, Марьинка, Берестовое, Северное, Спорное и Красногоровка ДНР. Конашенков добавил, что потери ВСУ на Донецком направлении составили до 295 военных, два танка, три боевые бронированные машины, одну артиллерийскую систему M777 американского производства, одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика", две гаубицы Д-30, одну гаубицу Д-20 и четыре пикапа.

Стало известно о наводчике танка, в одиночку разгромившего бронероту ВСУ
Стало известно о наводчике танка, в одиночку разгромившего бронероту ВСУ

Также представитель Минобороны сообщил об очередной попытке ВСУ атаковать российский корабль в Чёрном море. Экипаж своевременно обнаружил и уничтожил украинский морской беспилотник, отметил Конашенков.

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Getty Images / Pierre Crom

Никита Никонов
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