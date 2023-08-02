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2 августа, 11:08

Якутский всадник с позывным Алёша: Стало известно о наводчике танка, в одиночку разгромившего бронероту ВСУ

Наводчиком танка, в одиночку разгромившего бронероту ВСУ, оказался житель Якутии

<p>Член экипажа российского танка, разгромившего бронеколонну ВСУ. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55014" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Член экипажа российского танка, разгромившего бронеколонну ВСУ. Фото © SHOT

Наводчиком экипажа российского танка, разгромившего на Запорожском направлении колонну ВСУ, оказался якутянин с позывным Алёша, его земляки с гордостью ждут награждения бойцов. Об этом рассказал глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Бугаев.

"Отрадно, что оператором-наводчиком этого танка Т-80 является наш земляк с позывным Алёша. Наш боец родом из Усть-Алданского района. Из глубокой тайги был мобилизован в первые дни мобилизации и служит сейчас в танковых войсках Восточного военного округа. Командир и экипаж танка показали настоящий героизм", — заявил Бугаев РИА "Новости".

По его словам, многие жители Якутии служат именно в танковых войсках, ведь якуты по своей природе "всадники, освоившие сегодня такую серьёзную технику". Бугаев отметил, что героический экипаж Т-80 — "настоящая интернациональная семья" и земляки Алёши теперь с радостью и гордостью ждут награждения членов экипажа.

Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка передал привет производителям "Леопардов"

Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка передал привет производителям "Леопардов"

Ранее в Сети появилось видео, где один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Членов экипажа представили к госнаградам за мужество и героизм.

Ирина Фальке
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