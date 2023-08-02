Стало известно о наводчике танка, в одиночку разгромившего бронероту ВСУ
Наводчиком танка, в одиночку разгромившего бронероту ВСУ, оказался житель Якутии
Член экипажа российского танка, разгромившего бронеколонну ВСУ. Фото © SHOT
Наводчиком экипажа российского танка, разгромившего на Запорожском направлении колонну ВСУ, оказался якутянин с позывным Алёша, его земляки с гордостью ждут награждения бойцов. Об этом рассказал глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Бугаев.
"Отрадно, что оператором-наводчиком этого танка Т-80 является наш земляк с позывным Алёша. Наш боец родом из Усть-Алданского района. Из глубокой тайги был мобилизован в первые дни мобилизации и служит сейчас в танковых войсках Восточного военного округа. Командир и экипаж танка показали настоящий героизм", — заявил Бугаев РИА "Новости".
По его словам, многие жители Якутии служат именно в танковых войсках, ведь якуты по своей природе "всадники, освоившие сегодня такую серьёзную технику". Бугаев отметил, что героический экипаж Т-80 — "настоящая интернациональная семья" и земляки Алёши теперь с радостью и гордостью ждут награждения членов экипажа.
Ранее в Сети появилось видео, где один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Членов экипажа представили к госнаградам за мужество и героизм.