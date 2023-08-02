Наводчиком экипажа российского танка, разгромившего на Запорожском направлении колонну ВСУ, оказался якутянин с позывным Алёша, его земляки с гордостью ждут награждения бойцов. Об этом рассказал глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Бугаев.

"Отрадно, что оператором-наводчиком этого танка Т-80 является наш земляк с позывным Алёша. Наш боец родом из Усть-Алданского района. Из глубокой тайги был мобилизован в первые дни мобилизации и служит сейчас в танковых войсках Восточного военного округа. Командир и экипаж танка показали настоящий героизм", — заявил Бугаев РИА "Новости".