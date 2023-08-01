Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка передал привет производителям "Леопардов"

"Как однажды сказал наш президент, если драка неизбежна, надо бить первыми. Мы ударили первыми, и хотелось бы посмотреть в глаза западным кураторам и передать большой привет производителям "Леопардов", — говорит один из членов экипажа, добавляя, что скоро прибудут "Абрамсы", для которых знакомство с российскими бойцами тоже не пройдёт бесследно.