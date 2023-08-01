Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка передал привет производителям "Леопардов"
Члены экипажа танка "Алёша", уничтожившего бронеколонну ВСУ из восьми машин, поделились впечатлениями от эпичной схватки. Видео с героями опубликовал телеграм-канал SHOT.
Экипаж российского танка "Алёша" рассказал о легендарной схватке с бронеколонной ВСУ. Видео © SHOT
"Как однажды сказал наш президент, если драка неизбежна, надо бить первыми. Мы ударили первыми, и хотелось бы посмотреть в глаза западным кураторам и передать большой привет производителям "Леопардов", — говорит один из членов экипажа, добавляя, что скоро прибудут "Абрамсы", для которых знакомство с российскими бойцами тоже не пройдёт бесследно.
Ранее в Сети появилось видео, где один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Членов экипажа представили к госнаградам за мужество и героизм.
Кадр из видео SHOT