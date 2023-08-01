ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 20:12
117251

Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка передал привет производителям "Леопардов"

Члены экипажа танка "Алёша", уничтожившего бронеколонну ВСУ из восьми машин, поделились впечатлениями от эпичной схватки. Видео с героями опубликовал телеграм-канал SHOT.

Экипаж российского танка "Алёша" рассказал о легендарной схватке с бронеколонной ВСУ. Видео © SHOT

"Как однажды сказал наш президент, если драка неизбежна, надо бить первыми. Мы ударили первыми, и хотелось бы посмотреть в глаза западным кураторам и передать большой привет производителям "Леопардов", — говорит один из членов экипажа, добавляя, что скоро прибудут "Абрамсы", для которых знакомство с российскими бойцами тоже не пройдёт бесследно.

Кремль восхитило видео с российским танком, который в одиночку разнёс целую бронероту ВСУ
Кремль восхитило видео с российским танком, который в одиночку разнёс целую бронероту ВСУ

Ранее в Сети появилось видео, где один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Членов экипажа представили к госнаградам за мужество и героизм.

BannerImage

Кадр из видео SHOT

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar