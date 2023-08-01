Кремль восхитило видео с российским танком, который в одиночку разнёс целую бронероту ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели видеозапись с российским танком, который в одиночку сумел остановить атаку колонны бронетехники ВСУ. Там были восхищены.

Российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ на Запорожском направлении. Видео © t.me / voenacher

"Конечно, видели. Конечно, такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это действительно так. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать", — сказал представитель Кремля.