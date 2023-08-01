Кремль восхитило видео с российским танком, который в одиночку разнёс целую бронероту ВСУ
Песков выразил восхищение героизмом экипажа танка, остановившего бронероту ВСУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели видеозапись с российским танком, который в одиночку сумел остановить атаку колонны бронетехники ВСУ. Там были восхищены.
Российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ на Запорожском направлении. Видео © t.me / voenacher
"Конечно, видели. Конечно, такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это действительно так. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать", — сказал представитель Кремля.
Он заметил, что c большой долей вероятности героя ролика наградят. Как отметил представитель Кремля, Москва убеждена в том, что это видео повлияет на мнение Запада о силе Российской армии. Но Песков пояснил, что реалии там "поймут со временем, скорее всего".
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили на Запорожском направлении. Экипаж боевой машины после произошедшего предложили наградить. А Пушилин поручил отдельно отметить экипаж наградами ДНР.
VK / Минобороны России