Регион

Уведомления отключены

1 августа, 09:33

Кремль восхитило видео с российским танком, который в одиночку разнёс целую бронероту ВСУ

Песков выразил восхищение героизмом экипажа танка, остановившего бронероту ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели видеозапись с российским танком, который в одиночку сумел остановить атаку колонны бронетехники ВСУ. Там были восхищены.

Российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ на Запорожском направлении. Видео © t.me / voenacher

"Конечно, видели. Конечно, такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это действительно так. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать", — сказал представитель Кремля.

Он заметил, что c большой долей вероятности героя ролика наградят. Как отметил представитель Кремля, Москва убеждена в том, что это видео повлияет на мнение Запада о силе Российской армии. Но Песков пояснил, что реалии там "поймут со временем, скорее всего".

Один российский танковый экипаж уничтожил несколько бронемашин и 20 бойцов ВСУ

Один российский танковый экипаж уничтожил несколько бронемашин и 20 бойцов ВСУ

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили на Запорожском направлении. Экипаж боевой машины после произошедшего предложили наградить. А Пушилин поручил отдельно отметить экипаж наградами ДНР.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Дмитрий Песков
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров