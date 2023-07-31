Один российский танковый экипаж уничтожил несколько бронемашин и 20 бойцов ВСУ
МО РФ: Танковый экипаж уничтожил бронемашины и 20 бойцов ВСУ на Времевском выступе
Российский танковый экипаж во время контратаки ВСУ на Времевском выступе уничтожил с закрытых боевых позиций несколько бронемашин, а также два десятка украинских военных. В результате действий ВС РФ атака противника была отражена, рассказал глава пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. Его заявление приводит РИА "Новости".
По его словам, командир танка танкового полка группировки младший сержант Максим Комаровский в ходе наступления ВСУ на одном из участков Запорожского направления руководил действиями экипажа по огневому поражению противника.
"В ходе очередной контратаки ВСУ в районе Времевского выступа танкистам под командованием Максима Комаровского огнём с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов", — сообщил Чехов.
По его словам, благодаря этому удалось отразить атаку противника и тем самым выполнить боевую задачу.
Ранее российские войска разгромили склад боеприпасов и стартовую площадку беспилотников ВСУ на Донецком направлении. Цель была поражена артиллеристами в районах населённых пунктов Красное и Белая Гора в ДНР.
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