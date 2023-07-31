Российские бойцы разгромили стартовую площадку дронов ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ поразили стартовую площадку дронов ВСУ на Донецком направлении
Российские войска разгромили склад боеприпасов и стартовую площадку беспилотников ВСУ на Донецком направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, цель была поражена артиллеристами в районах населённых пунктов Красное и Белая Гора в ДНР.
"Артиллерией группировки поражены склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и стартовая площадка беспилотных летательных аппаратов с двумя БПЛА в районах населённых пунктов Красное и Белая Гора", — приводит заявление Астафьева ТАСС.
В районе Клещеевки экипажами вертолётов армейской авиации также были уничтожены танк и два бронетранспортёра, один из которых американского производства, добавил Астафьев.
Ранее сообщалось, что Южная группировка ВС РФ с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразила семь атак ВСУ на Донецком направлении. Противник нападал в Клещеевке, Андреевке и Красногоровке ДНР. В результате успешного отражение атак ВСУ удалось уничтожить до 190 украинских военных.
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