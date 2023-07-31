Российские бойцы разгромили стартовую площадку дронов ВСУ на Донецком направлении

Российские войска разгромили склад боеприпасов и стартовую площадку беспилотников ВСУ на Донецком направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, цель была поражена артиллеристами в районах населённых пунктов Красное и Белая Гора в ДНР.

"Артиллерией группировки поражены склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и стартовая площадка беспилотных летательных аппаратов с двумя БПЛА в районах населённых пунктов Красное и Белая Гора", — приводит заявление Астафьева ТАСС.

В районе Клещеевки экипажами вертолётов армейской авиации также были уничтожены танк и два бронетранспортёра, один из которых американского производства, добавил Астафьев.