Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал в ходе брифинга представитель военного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли более выгодные рубежи на куземовском участке Купянского направления. Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский, в частности, бойцы овладели в районе Новосёловского опорными пунктами, наблюдательными постами и блиндажами ВСУ.