Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства уточнил, что это произошло в районе населённого пункта Воздвиженка. Военную технику противника сбила истребительная авиация ВКС РФ.