Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР
Минобороны: Истребители РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в ДНР
Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе брифинга представитель военного ведомства уточнил, что это произошло в районе населённого пункта Воздвиженка. Военную технику противника сбила истребительная авиация ВКС РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные заняли более выгодные рубежи на куземовском участке Купянского направления. Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский, в частности, бойцы овладели в районе Новосёловского опорными пунктами, наблюдательными постами и блиндажами ВСУ.
ТАСС / Ирина Яковлева