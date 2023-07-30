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30 июля, 07:32

Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР

Минобороны: Истребители РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в ДНР

Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал в ходе брифинга представитель военного ведомства.

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Ранее сообщалось, что российские военные заняли более выгодные рубежи на куземовском участке Купянского направления. Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский, в частности, бойцы овладели в районе Новосёловского опорными пунктами, наблюдательными постами и блиндажами ВСУ.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Иван Косицын
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