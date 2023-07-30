Российские военные заняли опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Куземовском участке Купянского направления. В частности, бойцы группировки войск "Запад" овладели в районе Новосёловского опорными пунктами, наблюдательными постами и блиндажами ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

"В ходе наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелкового полка Балтийского флота овладели двумя опорными пунктами, двумя наблюдательными постами и тремя блиндажами противника в районе населённого пункта Новосёловское", — приводит заявление Зыбинского РИА "Новости".

Кроме того, в районе Новосёловки противнику было также нанесено огневое поражение артиллеристами, после чего ВСУ пустились в бегство. В результате украинские войска потеряли до взвода живой силы, а также БТР M113.