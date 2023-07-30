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Регион
Опубликовано 30 июля 2023, 15:01
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Экипаж танка, который в одиночку остановил колонну бронетехники ВСУ, представят к наградам

Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановившего колонну бронетехники ВСУ

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости наградить экипаж танка, который в одиночку сумел остановить атаку колонны бронетехники ВСУ. Об этом он написал в телеграм-канале.

"С учётом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населённых пунктов на севере нашей республики, с учётом героизма экипажа танка считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики", — заявил Пушилин.

Как уточнил врио главы ДНР, он уже дал соответствующее поручение, работа по данному вопросу ведётся.

Российский боец в одиночку уничтожил более десятка солдат ВСУ в бою
Российский боец в одиночку уничтожил более десятка солдат ВСУ в бою

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили на Запорожском направлении. Экипаж боевой машины после произошедшего предложили наградить званиями Героя России.

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t.me / voenacher

Иван Косицын
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