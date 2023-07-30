Экипаж танка, который в одиночку остановил колонну бронетехники ВСУ, представят к наградам

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости наградить экипаж танка, который в одиночку сумел остановить атаку колонны бронетехники ВСУ. Об этом он написал в телеграм-канале.

"С учётом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населённых пунктов на севере нашей республики, с учётом героизма экипажа танка считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики", — заявил Пушилин.

Как уточнил врио главы ДНР, он уже дал соответствующее поручение, работа по данному вопросу ведётся.