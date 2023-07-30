Экипаж танка, который в одиночку остановил колонну бронетехники ВСУ, представят к наградам
Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановившего колонну бронетехники ВСУ
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости наградить экипаж танка, который в одиночку сумел остановить атаку колонны бронетехники ВСУ. Об этом он написал в телеграм-канале.
"С учётом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населённых пунктов на севере нашей республики, с учётом героизма экипажа танка считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики", — заявил Пушилин.
Как уточнил врио главы ДНР, он уже дал соответствующее поручение, работа по данному вопросу ведётся.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили на Запорожском направлении. Экипаж боевой машины после произошедшего предложили наградить званиями Героя России.
t.me / voenacher