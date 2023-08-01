Шойгу представил к награде экипаж танка, в одиночку разгромивший бронероту ВСУ

Членов экипажа танка, отразивших в июне атаку бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении, представили к государственным наградам за мужество и героизм. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

"Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам", — сообщили в министерстве.

Напомним, в первые дни украинского наступления российский танк на Запорожском направлении в одиночку встретил колонну из 8 единиц бронетехники ВСУ, включающую в себя 2 танка и 5 MRAP M1224 MaxxPro. Активно маневрируя и пользуясь поддержкой огня артиллерии и противотанкистов, наш экипаж дважды отходил и дважды снова возвращался в бой, вынуждая ВСУ разъезжаться на минном поле и подрываться. В результате героических действий экипажа вся колонна противника была разбита.