Шойгу представил к награде экипаж танка, в одиночку разгромивший бронероту ВСУ

Членов экипажа российского танка, в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, представили к госнаградам за мужество и героизм. Из заявления Минобороны РФ следует, что героический разгром техники противника произошёл в июне на Запорожском направлении.

"Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам", — сообщили в министерстве.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как российский танк в одиночку встретил колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ, включающую в себя два танка и пять MRAP M1224 MaxxPro. Активно маневрируя и пользуясь поддержкой огня артиллерии и противотанкистов, наш экипаж дважды возвращался в бой, вынуждая ВСУ разъезжаться на минном поле и подрываться. В результате действий экипажа вся колонна противника была разбита. Наградить героических танкистов решил и врио главы ДНР Денис Пушилин.