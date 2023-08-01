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Опубликовано 1 августа 2023, 11:03
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Шойгу представил к награде экипаж танка, в одиночку разгромивший бронероту ВСУ

Членов экипажа российского танка, в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, представили к госнаградам за мужество и героизм. Из заявления Минобороны РФ следует, что героический разгром техники противника произошёл в июне на Запорожском направлении.

"Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам", — сообщили в министерстве.

Кремль восхитило видео с российским танком, который в одиночку разнёс целую бронероту ВСУ
Кремль восхитило видео с российским танком, который в одиночку разнёс целую бронероту ВСУ

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как российский танк в одиночку встретил колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ, включающую в себя два танка и пять MRAP M1224 MaxxPro. Активно маневрируя и пользуясь поддержкой огня артиллерии и противотанкистов, наш экипаж дважды возвращался в бой, вынуждая ВСУ разъезжаться на минном поле и подрываться. В результате действий экипажа вся колонна противника была разбита. Наградить героических танкистов решил и врио главы ДНР Денис Пушилин.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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