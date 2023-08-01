ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 10:29
3396

Российские силы вычислили и обратили в бегство воздушный десант ВСУ в Поповом лесу

Группировка "Запад" продолжила наступление и ликвидировала 120 бойцов ВСУ

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки российских войск продолжили наступление и уничтожили до 120 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", — уточнил офицер.

Также российские бойцы разнесли склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Кисловки Харьковской области. А в Поповом лесу Сватовского района ЛНР пресечены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии.

ВСУ пытались атаковать гражданские суда под конвоем кораблей ВМФ России по пути в Босфор
ВСУ пытались атаковать гражданские суда под конвоем кораблей ВМФ России по пути в Босфор

А ранее Лайф писал, что подразделения Южной группировки войск отразили на Донецком направлении 11 атак Вооружённых сил Украины. В результате противник понёс огромные потери в личном составе — свыше 220 военных.

BannerImage

VK / Минобороны России

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar