Российские силы вычислили и обратили в бегство воздушный десант ВСУ в Поповом лесу
Группировка "Запад" продолжила наступление и ликвидировала 120 бойцов ВСУ
На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки российских войск продолжили наступление и уничтожили до 120 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Общие потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", — уточнил офицер.
Также российские бойцы разнесли склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Кисловки Харьковской области. А в Поповом лесу Сватовского района ЛНР пресечены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии.
А ранее Лайф писал, что подразделения Южной группировки войск отразили на Донецком направлении 11 атак Вооружённых сил Украины. В результате противник понёс огромные потери в личном составе — свыше 220 военных.
VK / Минобороны России