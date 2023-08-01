Российские силы вычислили и обратили в бегство воздушный десант ВСУ в Поповом лесу

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки российских войск продолжили наступление и уничтожили до 120 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", — уточнил офицер.

Также российские бойцы разнесли склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Кисловки Харьковской области. А в Поповом лесу Сватовского района ЛНР пресечены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии.