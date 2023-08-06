Разгромившему колонну ВСУ экипажу танка "Алёша" вручили "Золотые звёзды"

Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил российский экипаж танка с позывным "Алёша", который в зоне СВО на Запорожском направлении уничтожил два украинских Т-72Б и шесть БТР с десантом. Об этом он сообщил в телеграм-канале.