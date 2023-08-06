Разгромившему колонну ВСУ экипажу танка "Алёша" вручили "Золотые звёзды"
Пушилин наградил экипаж танка "Алёша" "Золотыми звёздами" Героя ДНР
Пушилин с экипажем "Алёши". Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.
Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил российский экипаж танка с позывным "Алёша", который в зоне СВО на Запорожском направлении уничтожил два украинских Т-72Б и шесть БТР с десантом. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Пушилин награждает экипаж "Алёши". Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
"Наградил, как обещал, героический экипаж танка "Алёша", который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники", — написал он.
Пушилин вручил медаль "Золотая звезда" Героя ДНР Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву. Также он присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики командиру дивизии – генерал-майору Игорю Кузьменко.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, где один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Членов экипажа уже представили к госнаградам за мужество и героизм. Накануне стало известно, что они получат звание Героя России.