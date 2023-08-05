Раскрыты подробности подвига танка "Алёша", за который экипажу присвоят звания Героев России
МО: Экипаж танка "Алёша" уничтожил два украинских Т-72Б и шесть БТР с десантом
Российский экипаж танка с позывным "Алёша" уничтожил в зоне спецоперации на Запорожском направлении два танка Т-72Б и ещё шесть бронетранспортёров ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
"В первые минуты боя метким огнём наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом", — говорится в сообщении.
После уничтожения последнего БТР российский танк на протяжении почти 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки. Когда боекомплект закончился, машина отправилась на перезарядку, а к месту ведения боя отправился другой танк. Однако, выстрелив три раза, сменщик получил повреждения от огня ВСУ. В результате "Алёша" эвакуировал товарищей в безопасное место под непрекращающимся обстрелом и спас сослуживцев.
Всего в ходе боя украинские войска потеряли свыше 100 убитыми и ранеными.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, где один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Членов экипажа уже представили к госнаградам за мужество и героизм. Сегодня стало известно, что они получат звание Героя России.