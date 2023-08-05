Раскрыты подробности подвига танка "Алёша", за который экипажу присвоят звания Героев России

Российский экипаж танка с позывным "Алёша" уничтожил в зоне спецоперации на Запорожском направлении два танка Т-72Б и ещё шесть бронетранспортёров ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

"В первые минуты боя метким огнём наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом", — говорится в сообщении.

После уничтожения последнего БТР российский танк на протяжении почти 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки. Когда боекомплект закончился, машина отправилась на перезарядку, а к месту ведения боя отправился другой танк. Однако, выстрелив три раза, сменщик получил повреждения от огня ВСУ. В результате "Алёша" эвакуировал товарищей в безопасное место под непрекращающимся обстрелом и спас сослуживцев.