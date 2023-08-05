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5 августа, 12:21
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Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка "Алёша" получит звание Герой России

Экипаж танка с позывным "Алёша", который разгромил колонну бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, представлен к наградам — званию Герой России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ на Запорожском направлении. Видео © t.me / voenacher

"Военнослужащие танкового экипажа "Алёша", отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены Министром обороны РФ к присвоению звания Герой России", говорится в сообщении Минобороны РФ.

Якутский всадник с позывным Алёша: Стало известно о наводчике танка, в одиночку разгромившего бронероту ВСУ

Якутский всадник с позывным Алёша: Стало известно о наводчике танка, в одиночку разгромившего бронероту ВСУ

Там рассказали, что экипаж пошёл в бой без механика-водителя — тот получил ранение и был передан медикам. Его место занял командир боевой машины старший лейтенант Расим Баксиков, а на рабочее место командира сел лейтенант Александр Леваков. Выдвинувшись на поддержку мотострелкового полка, экипаж обнаружил колонну из восьми единиц техники противника, в том числе два танка. В итоге все они были уничтожены. Противник лишился двух Т-72Б, одного бронетранспортёра М113 и семи MaxxPro.

Ранее в Сети появилось видео, где один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Членов экипажа уже представили к госнаградам за мужество и героизм.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Григорьев
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