Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка "Алёша" получит звание Герой России
Экипаж танка с позывным "Алёша", который разгромил колонну бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, представлен к наградам — званию Герой России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российский танк в одиночку уничтожил колонну ВСУ на Запорожском направлении. Видео © t.me / voenacher
"Военнослужащие танкового экипажа "Алёша", отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены министром обороны РФ к присвоению звания Герой России", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Там рассказали, что экипаж пошёл в бой без механика-водителя — тот получил ранение и был передан медикам. Его место занял командир боевой машины старший лейтенант Расим Баксиков, а на рабочее место командира сел лейтенант Александр Леваков. Выдвинувшись на поддержку мотострелкового полка, экипаж обнаружил колонну из восьми единиц техники противника, в том числе два танка. В итоге все они были уничтожены. Противник лишился двух Т-72Б, одного бронетранспортёра М113 и семи MaxxPro.
Ранее в Сети появилось видео, где один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Членов экипажа уже представили к госнаградам за мужество и героизм.
ТАСС / Станислав Красильников