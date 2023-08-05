Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка "Алёша" получит звание Герой России

Экипаж танка с позывным "Алёша", который разгромил колонну бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, представлен к наградам — званию Герой России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что экипаж пошёл в бой без механика-водителя — тот получил ранение и был передан медикам. Его место занял командир боевой машины старший лейтенант Расим Баксиков, а на рабочее место командира сел лейтенант Александр Леваков. Выдвинувшись на поддержку мотострелкового полка, экипаж обнаружил колонну из восьми единиц техники противника, в том числе два танка. В итоге все они были уничтожены. Противник лишился двух Т-72Б, одного бронетранспортёра М113 и семи MaxxPro.