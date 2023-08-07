ВС РФ уничтожили склады трёх бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Российские войска уничтожили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Середина-Буда Сумской области, Чернещина и Синьковка Харьковской области", — отметил он.

Также, по данным МО РФ, в районе Ямполя, ДНР, поражён пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.