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7 августа, 11:17

ВС РФ уничтожили склады трёх бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Российские войска уничтожили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Середина-Буда Сумской области, Чернещина и Синьковка Харьковской области", — отметил он.

Также, по данным МО РФ, в районе Ямполя, ДНР, поражён пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Уничтожен склад ракет ВСУ в Запорожье

Уничтожен склад ракет ВСУ в Запорожье

А 4 августа Минобороны РФ отчитывалось об уничтожении складов топлива и боеприпасов ВСУ в районе Красного ДНР и Песчаного Харьковской области.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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