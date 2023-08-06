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Опубликовано 6 августа 2023, 10:05
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Уничтожен склад ракет ВСУ в Запорожье

МО: ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожье

В городе Запорожье ВС РФ ликвидировали склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что российские военные поразили ангары с авиационной техникой на аэродроме Запорожье.

"В районе города Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Также на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ", — указал Конашенков.

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Кроме того, в районе села Парасковиевка в ДНР российские войска поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.

Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили более 130 артподразделений ВСУ. Удар по живой силе и технике противника был нанесён в 145 районах.

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ТАСС / Лев Федосеев

Илья Суриков
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