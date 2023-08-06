Уничтожен склад ракет ВСУ в Запорожье
МО: ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожье
В городе Запорожье ВС РФ ликвидировали склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также добавил, что российские военные поразили ангары с авиационной техникой на аэродроме Запорожье.
"В районе города Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Также на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ", — указал Конашенков.
Кроме того, в районе села Парасковиевка в ДНР российские войска поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.
Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили более 130 артподразделений ВСУ. Удар по живой силе и технике противника был нанесён в 145 районах.
ТАСС / Лев Федосеев