Уничтожен склад ракет ВСУ в Запорожье

В городе Запорожье ВС РФ ликвидировали склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что российские военные поразили ангары с авиационной техникой на аэродроме Запорожье.

"В районе города Запорожья уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Также на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ", — указал Конашенков.

Кроме того, в районе села Парасковиевка в ДНР российские войска поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.