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6 августа, 09:58

Российские военные поразили более 130 артподразделений ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили 136 артподразделений ВСУ на огневых позициях

За минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России поразили почти 140 украинских артподразделений в зоне спецоперации. Такое заявление сделал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение 136 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145 районах", — доложил он.

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Ранее Минобороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием по авиабазам ВСУ у Староконстантинова в Хмельницкой области, а также у Дубно в Ровенской области. Цель ударов была достигнута, все назначенные объекты были поражены, отметил генерал-лейтенант Конашенков.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Светлана Оперук
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