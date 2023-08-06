Российские военные поразили более 130 артподразделений ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили 136 артподразделений ВСУ на огневых позициях
За минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России поразили почти 140 украинских артподразделений в зоне спецоперации. Такое заявление сделал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Нанесено поражение 136 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145 районах", — доложил он.
Ранее Минобороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием по авиабазам ВСУ у Староконстантинова в Хмельницкой области, а также у Дубно в Ровенской области. Цель ударов была достигнута, все назначенные объекты были поражены, отметил генерал-лейтенант Конашенков.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин