Российские военные поразили более 130 артподразделений ВСУ

За минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России поразили почти 140 украинских артподразделений в зоне спецоперации. Такое заявление сделал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение 136 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145 районах", — доложил он.