"Им доверяют больше": Стало известно, кто на самом деле управляет западной техникой ВСУ

Переданной Киеву западной техникой в зоне специальной военной операции управляют наёмники из Польши, ведь страны – поставщики оружия не доверяют ВСУ. Об этом сообщил Ura.ru военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности "Русь" Роман Насонов.

"Западные страны могут передавать технику польским подразделениям и частям, которые уже там представлены. Так возможности попадания в качестве трофеев в российскую коллекцию они боятся меньше, потому что полякам и другим наймитам доверяют больше. Также они сами, в том числе дистанционным образом, используют это оружие напрямую", — заявил Насонов.

По словам эксперта, сверхсовременная техника не появится в зоне СВО, ведь львиная доля сегодняшнего высокотехнологичного оружия, находящегося в руках Запада, на самом деле никогда не проверялась на эффективность в общевойсковом бою. При этом у западных стран есть интерес к определению его качества, но передавать его ВСУ они боятся, резюмировал Насонов.