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Регион
Опубликовано 6 августа 2023, 09:39
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Минобороны назвало цели массированного ракетного удара по Украине

Минобороны РФ: Нанесён групповой удар высокоточным оружием по авиабазам ВСУ

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по авиационным базам Вооружённых сил Украины у Староконстантинова в Хмельницкой области, а также у Дубно в Ровенской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населённых пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области", — сказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цель ударов была достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

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Напомним, вечером 5 августа украинские СМИ сообщали о взрывах в трёх областях: Киевской, Житомирской и Хмельницкой. По их данным, было несколько детонаций вблизи военного аэродрома ВСУ в городе Староконстантинове. Затем взрывы гремели ещё ночью.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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