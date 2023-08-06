Минобороны назвало цели массированного ракетного удара по Украине

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по авиационным базам Вооружённых сил Украины у Староконстантинова в Хмельницкой области, а также у Дубно в Ровенской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населённых пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области", — сказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цель ударов была достигнута. Все назначенные объекты были поражены.