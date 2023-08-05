Украинские СМИ сообщили о взрывах в трёх областях страны

Украинские СМИ сообщили о взрывах в трёх областях: Киевской, Житомирской и Хмельницкой. По их данным, было несколько детонаций вблизи военного аэродрома ВСУ в городе Староконстантинове.

Как отмечает "Инсайдер UA", вечером в Хмельницкой области прозвучало больше десяти взрывов. В областной администрации подтвердили эти сообщения. Добавим, что вечером 5 августа на всей территории Незалежной в третий раз за день объявили воздушную тревогу, которая длилась более часа.