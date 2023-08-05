Украинские СМИ сообщили о взрывах в трёх областях страны
"Укринформ": В Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в трёх областях: Киевской, Житомирской и Хмельницкой. По их данным, было несколько детонаций вблизи военного аэродрома ВСУ в городе Староконстантинове.
Как отмечает "Инсайдер UA", вечером в Хмельницкой области прозвучало больше десяти взрывов. В областной администрации подтвердили эти сообщения. Добавим, что вечером 5 августа на всей территории Незалежной в третий раз за день объявили воздушную тревогу, которая длилась более часа.
Ранее Лайф рассказывал, что в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу надводный украинский дрон атаковал танкер "Сиг". Разлива топлива не произошло, пострадавших нет. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Украине ответом после атаки на гражданский танкер.
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