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5 августа, 15:43

"Понесут наказание": Захарова пригрозила Украине ответом после атаки на гражданский танкер

Захарова: Россия ответит на атаку ВСУ на танкер "Сиг" в Керченском проливе

Россия ответит на атаку ВСУ на танкер "Сиг" в Керченском проливе, таким варварским акциям не может быть оправдания, а их исполнители понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет всё новые террористические методы, на этот раз в акватории Чёрного моря", — добавила она.

Захарова подчеркнула, что Россия осуждает террористическую атаку гражданского судна. Она обратила внимание на то, что нападение могло привести к гибели экипажа и масштабной экологической катастрофе.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что ответственность за теракт уже фактически взяла на себя Служба безопасности Украины в лице её председателя Василия Малюка, который назвал циничный теракт законным, логичным и эффективным шагом. Захарова подчеркнула, что международное сообщество может снова убедиться в том, какую "законность" исповедуют на Украине.

ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки ВСУ на танкер "Сиг"

ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки ВСУ на танкер "Сиг"

Лайф напоминает, в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу надводным украинским дроном был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину, но не затонуло. Обошлось без пострадавших и разлива топлива. В Киеве признали ответственность за атаку. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Киев понимает только жестокость и силу.

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VK / МИД России

Никита Осипов
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