"Понесут наказание": Захарова пригрозила Украине ответом после атаки на гражданский танкер

Россия ответит на атаку ВСУ на танкер "Сиг" в Керченском проливе, таким варварским акциям не может быть оправдания, а их исполнители понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет всё новые террористические методы, на этот раз в акватории Чёрного моря", — добавила она.

Захарова подчеркнула, что Россия осуждает террористическую атаку гражданского судна. Она обратила внимание на то, что нападение могло привести к гибели экипажа и масштабной экологической катастрофе.