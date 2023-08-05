"Понесут наказание": Захарова пригрозила Украине ответом после атаки на гражданский танкер
Захарова: Россия ответит на атаку ВСУ на танкер "Сиг" в Керченском проливе
Россия ответит на атаку ВСУ на танкер "Сиг" в Керченском проливе, таким варварским акциям не может быть оправдания, а их исполнители понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет всё новые террористические методы, на этот раз в акватории Чёрного моря", — добавила она.
Захарова подчеркнула, что Россия осуждает террористическую атаку гражданского судна. Она обратила внимание на то, что нападение могло привести к гибели экипажа и масштабной экологической катастрофе.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что ответственность за теракт уже фактически взяла на себя Служба безопасности Украины в лице её председателя Василия Малюка, который назвал циничный теракт законным, логичным и эффективным шагом. Захарова подчеркнула, что международное сообщество может снова убедиться в том, какую "законность" исповедуют на Украине.
Лайф напоминает, в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу надводным украинским дроном был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину, но не затонуло. Обошлось без пострадавших и разлива топлива. В Киеве признали ответственность за атаку. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Киев понимает только жестокость и силу.
VK / МИД России