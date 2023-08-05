В Киеве признались в атаке на российский танкер "Сиг" и назвали это спецоперацией
Глава СБУ Малюк назвал спецоперацией Киева атаку на российский танкер "Сиг"
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал ответственность Киева за атаку на российский танкер "Сиг" в Керченском проливе. Его слова приводятся в телеграм-канале ведомства.
"Такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", — заявил Малюк.
Глава СБУ добавил, что российские суда должны покинуть эти воды, чтобы такие атаки прекратились.
Тем временем сообщается, что за нападением на танкер стоят СБУ и Военно-морские силы (ВМС) Украины. По данным журналистов, надводный дрон нёс 450 килограммов тротила.
Напомним, сегодня стало известно, что украинский морской беспилотник повредил танкер "Сиг" в Керченском проливе. На борту во время атаки находилось 11 членов экипажа, никто из них не пострадал. Судно получило пробоину выше ватерлинии, но не затонуло.