В Киеве признались в атаке на российский танкер "Сиг" и назвали это спецоперацией

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал ответственность Киева за атаку на российский танкер "Сиг" в Керченском проливе. Его слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

"Такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", — заявил Малюк.

Глава СБУ добавил, что российские суда должны покинуть эти воды, чтобы такие атаки прекратились.

Тем временем сообщается, что за нападением на танкер стоят СБУ и Военно-морские силы (ВМС) Украины. По данным журналистов, надводный дрон нёс 450 килограммов тротила.