Украинским войскам мало ударов по Одессе и Измаилу, они могут воспринимать исключительно жестокость и силу. Такое заявление в своём телеграм-канале сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку БПЛА ВСУ на российский танкер "Сиг" в Керченском проливе.

"Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу", — заявил Медведев.

Политик подчеркнул, что желающая устроить экокатастрофу в Чёрном море Украина должна получить её на той части территории, которая уже в скором времени "отвалится" Польше.

"И которая будет смердеть после этого веками. Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке", — заключил зампред Совбеза.