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5 августа, 09:40

Медведев после атаки на танкер "Сиг" заявил, что Киев понимает только жестокость и силу

Медведев — об атаке на танкер "Сиг": Киеву мало ударов по Одессе и Измаилу

Украинским войскам мало ударов по Одессе и Измаилу, они могут воспринимать исключительно жестокость и силу. Такое заявление в своём телеграм-канале сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку БПЛА ВСУ на российский танкер "Сиг" в Керченском проливе.

"Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу", — заявил Медведев.

Политик подчеркнул, что желающая устроить экокатастрофу в Чёрном море Украина должна получить её на той части территории, которая уже в скором времени "отвалится" Польше.

"И которая будет смердеть после этого веками. Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке", — заключил зампред Совбеза.

У Севастополя в открытом море обнаружен надводный беспилотник

У Севастополя в открытом море обнаружен надводный беспилотник

Напомним, сегодня стало известно, что украинский морской беспилотник повредил танкер "Сиг" в Керченском проливе. На борту во время атаки находилось 11 членов экипажа, никто из них не пострадал. Судно получило пробоину выше ватерлинии, но не затонуло.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Светлана Оперук
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