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5 августа, 13:22

ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки ВСУ на танкер "Сиг"

Члены Организации Объединённых Наций (ООН) видели сообщения про атаку ВСУ на российский танкер "Сиг" (Sig) в Керченском проливе, подтвердить их не могут, но призывают воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявили в офисе генерального секретаря ООН.

"Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным [сторонам] воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", — приводит сообщение офиса ТАСС.

Медведев после атаки на танкер "Сиг" заявил, что Киев понимает только жестокость и силу

Медведев после атаки на танкер "Сиг" заявил, что Киев понимает только жестокость и силу

Напомним, в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу надводным украинским дроном был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину, но не затонуло. Обошлось без пострадавших и разлива топлива. В Киеве признали ответственность за атаку.

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Светлана Оперук
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