ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта после атаки ВСУ на танкер "Сиг"

Члены Организации Объединённых Наций (ООН) видели сообщения про атаку ВСУ на российский танкер "Сиг" (Sig) в Керченском проливе, подтвердить их не могут, но призывают воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявили в офисе генерального секретаря ООН.

"Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным [сторонам] воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", — приводит сообщение офиса ТАСС.