В случае продолжения террористических атак со стороны Киева, Вооружённые силы России уничтожат стратегические военные цели в Киеве. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Россия ответит по легитимным военным целям, в частности, командным пунктам Украины, если Киев продолжит", — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Риттер считает, что Киев по вине президента Украины Владимира Зеленского может лишиться ключевой энергетической инфраструктуры и объектов.