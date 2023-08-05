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5 августа, 16:31

Зеленского предупредили о разрушительном ответе на теракты

Экс-разведчик США Риттер: Россия ударит по стратегическим военным целям в Киеве

В случае продолжения террористических атак со стороны Киева, Вооружённые силы России уничтожат стратегические военные цели в Киеве. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Россия ответит по легитимным военным целям, в частности, командным пунктам Украины, если Киев продолжит", — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Риттер считает, что Киев по вине президента Украины Владимира Зеленского может лишиться ключевой энергетической инфраструктуры и объектов.

Раскрыты подробности ночной атаки дронов на Бердянск

Раскрыты подробности ночной атаки дронов на Бердянск

Ранее Лайф писал о том, что в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу надводный украинский дрон атаковал танкер "Сиг". Разлива топлива не произошло, пострадавших нет. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Украине ответом после атаки на гражданский танкер.

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ТАСС / Лев Федосеев

Илья Суриков
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