Зеленского предупредили о разрушительном ответе на теракты
Экс-разведчик США Риттер: Россия ударит по стратегическим военным целям в Киеве
В случае продолжения террористических атак со стороны Киева, Вооружённые силы России уничтожат стратегические военные цели в Киеве. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Россия ответит по легитимным военным целям, в частности, командным пунктам Украины, если Киев продолжит", — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Риттер считает, что Киев по вине президента Украины Владимира Зеленского может лишиться ключевой энергетической инфраструктуры и объектов.
Ранее Лайф писал о том, что в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу надводный украинский дрон атаковал танкер "Сиг". Разлива топлива не произошло, пострадавших нет. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Украине ответом после атаки на гражданский танкер.
ТАСС / Лев Федосеев