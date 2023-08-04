Раскрыты подробности ночной атаки дронов на Бердянск
Рогов заявил, что ночью было сбито пять атаковавших Бердянск беспилотников
Ночью Бердянск Запорожской области атаковали пять украинских беспилотников. Об этом заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он написал в своём телеграм-канале, что попытка нападения на город была предпринята около 01:20.
"Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Всего в атаке на город принимало участие пять беспилотников. Все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет", — сообщил Рогов.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 4 августа, сбила беспилотники над Бердянском и акваторией Азовского моря. Это были ударные украинские дроны.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин