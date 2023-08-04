Раскрыты подробности ночной атаки дронов на Бердянск

Ночью Бердянск Запорожской области атаковали пять украинских беспилотников. Об этом заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он написал в своём телеграм-канале, что попытка нападения на город была предпринята около 01:20.

"Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Всего в атаке на город принимало участие пять беспилотников. Все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет", — сообщил Рогов.