ВС РФ уничтожили украинские склады топлива в ДНР и Харьковской области

Вооружённые силы России уничтожили склады топлива и боеприпасов ВСУ в районе Красного ДНР и Песчаного Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Красное Донецкой Народной Республики и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск", — сказал он.