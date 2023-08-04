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Регион
Опубликовано 4 августа 2023, 11:48
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ВС РФ уничтожили украинские склады топлива в ДНР и Харьковской области

Вооружённые силы России уничтожили склады топлива и боеприпасов ВСУ в районе Красного ДНР и Песчаного Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Красное Донецкой Народной Республики и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск", сказал он.

Кроме того, в ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.

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А 31 июля российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Харьковской области. Днём позднее, 1 августа, ВС РФ поразили там же радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк-3" ВСУ.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
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