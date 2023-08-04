ВС РФ уничтожили украинские склады топлива в ДНР и Харьковской области
Вооружённые силы России уничтожили склады топлива и боеприпасов ВСУ в районе Красного ДНР и Песчаного Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Красное Донецкой Народной Республики и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск", — сказал он.
Кроме того, в ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.
VK / Минобороны России