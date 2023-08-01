ВС РФ поразили радиолокационный комплекс "Зоопарк-3" в Харьковской области
Российские войска поразили в зоне спецоперации радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк-3" ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Стецковка Харьковской области поражён радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк-3", — отметил он.
А ранее под Донецком украинский военнослужащий сдался российским бойцам в плен на автомобиле, который был загружён переносными зенитными ракетными комплексами. Их было в кузове около двадцати.
ТАСС / Анатолий Семехин