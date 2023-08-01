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Регион
Опубликовано 1 августа 2023, 10:21
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ВС РФ поразили радиолокационный комплекс "Зоопарк-3" в Харьковской области

Российские войска поразили в зоне спецоперации радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк-3" ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Стецковка Харьковской области поражён радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк-3", — отметил он.

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ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 в районе Запорожья

А ранее под Донецком украинский военнослужащий сдался российским бойцам в плен на автомобиле, который был загружён переносными зенитными ракетными комплексами. Их было в кузове около двадцати.

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ТАСС / Анатолий Семехин

Александра Вишнякова
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