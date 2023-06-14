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Опубликовано 14 июня 2023, 11:37

ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 в районе Запорожья

ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 в районе Запорожья, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", сказал он.

Минобороны показало уничтожение позиций, с которых ВСУ атаковали Белгородскую область
Минобороны показало уничтожение позиций, с которых ВСУ атаковали Белгородскую область

Ранее в Минобороны показывали кадры уничтожения бронемашины ВСУ российским вертолётом Ка-52. После вскрытия вражеской машины экипаж ударил по ней управляемой ракетой, попав прямо в цель.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Матвей Константинов
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