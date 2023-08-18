Поддерживавший помощь Киеву американский конгрессмен заявил о крахе "контрнаступа" ВСУ

ВСУ потерпели крах в своём контрнаступлении, поэтому Вашингтону бессмысленно помогать Киеву без надлежащего надзора. Такое мнение высказал член Палаты представителей Конгресса США Эндрю Харрис, который, к слову, раньше поддерживал такую помощь. Его цитирует американская газета Politico.

"Является ли это скорее патовой ситуацией? Следует ли нам быть реалистами в этом вопросе? Я думаю, что, наверное, следует. Скажу прямо, это провал. Я больше не уверен, что есть возможность победить", — заявил Харрис.

Он подчеркнул, что передаваемые Киеву средства могут расходоваться ненадлежащим образом, если за этим не будет организован надлежащий надзор генерального инспектора. Также Харрис заострил внимание на дефиците бюджета в Америке. По его словам, настала пора мирных переговоров, чего президент Украины Владимир Зеленский не хочет. При этом, напомнил конгрессмен, без помощи США Зеленский давно бы проиграл в этом противостоянии.