Поддерживавший помощь Киеву американский конгрессмен заявил о крахе "контрнаступа" ВСУ
Конгрессмен США Харрис: Наступление ВСУ провалилось, смысла помогать Киеву нет
ВСУ потерпели крах в своём контрнаступлении, поэтому Вашингтону бессмысленно помогать Киеву без надлежащего надзора. Такое мнение высказал член Палаты представителей Конгресса США Эндрю Харрис, который, к слову, раньше поддерживал такую помощь. Его цитирует американская газета Politico.
"Является ли это скорее патовой ситуацией? Следует ли нам быть реалистами в этом вопросе? Я думаю, что, наверное, следует. Скажу прямо, это провал. Я больше не уверен, что есть возможность победить", — заявил Харрис.
Он подчеркнул, что передаваемые Киеву средства могут расходоваться ненадлежащим образом, если за этим не будет организован надлежащий надзор генерального инспектора. Также Харрис заострил внимание на дефиците бюджета в Америке. По его словам, настала пора мирных переговоров, чего президент Украины Владимир Зеленский не хочет. При этом, напомнил конгрессмен, без помощи США Зеленский давно бы проиграл в этом противостоянии.
Издание отмечает, что заявление Харриса — это очередной признак изменения позиции Республиканской партии по вопросу о помощи Украине. Также это показывает, какой "головной болью" для администрации главы США Джо Байдена может обернуться согласование вопросов, имеющих отношение к выделению более 20 млрд долларов в качестве дополнительных расходов на помощь Незалежной.
Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды долларов из федерального бюджета, чтобы направить их в помощь Украине. При этом данный запрос превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин в связи с этим заявила, что Америке не по карману новые денежные вливания в Украину.
ТАСС / AP / Leo Correa