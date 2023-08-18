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17 августа, 23:36

Поддерживавший помощь Киеву американский конгрессмен заявил о крахе "контрнаступа" ВСУ

Конгрессмен США Харрис: Наступление ВСУ провалилось, смысла помогать Киеву нет

ВСУ потерпели крах в своём контрнаступлении, поэтому Вашингтону бессмысленно помогать Киеву без надлежащего надзора. Такое мнение высказал член Палаты представителей Конгресса США Эндрю Харрис, который, к слову, раньше поддерживал такую помощь. Его цитирует американская газета Politico.

"Является ли это скорее патовой ситуацией? Следует ли нам быть реалистами в этом вопросе? Я думаю, что, наверное, следует. Скажу прямо, это провал. Я больше не уверен, что есть возможность победить", — заявил Харрис.

Он подчеркнул, что передаваемые Киеву средства могут расходоваться ненадлежащим образом, если за этим не будет организован надлежащий надзор генерального инспектора. Также Харрис заострил внимание на дефиците бюджета в Америке. По его словам, настала пора мирных переговоров, чего президент Украины Владимир Зеленский не хочет. При этом, напомнил конгрессмен, без помощи США Зеленский давно бы проиграл в этом противостоянии.

Издание отмечает, что заявление Харриса — это очередной признак изменения позиции Республиканской партии по вопросу о помощи Украине. Также это показывает, какой "головной болью" для администрации главы США Джо Байдена может обернуться согласование вопросов, имеющих отношение к выделению более 20 млрд долларов в качестве дополнительных расходов на помощь Незалежной.

В Конгрессе возмутились решением Байдена по Украине вместо страдающих от пожаров Гавайев

В Конгрессе возмутились решением Байдена по Украине вместо страдающих от пожаров Гавайев

Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды долларов из федерального бюджета, чтобы направить их в помощь Украине. При этом данный запрос превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин в связи с этим заявила, что Америке не по карману новые денежные вливания в Украину.

Обложка ©

ТАСС / AP / Leo Correa

Анатолий Симоненко
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