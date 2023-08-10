Байден запросил миллиарды долларов на военную помощь Киеву

"Порядка 9,5 миллиарда долларов на снаряжение для Украины и на восполнение запасов Министерства обороны, а также 3,6 миллиарда долларов на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку", — говорится в документе.

Кроме того, Байден запросил у Конгресса 2,3 млрд долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка и 8,5 млрд — на выделение военной, экономической, гуманитарной помощи Украине и другим странам. О втором запросе американского лидера говорится в его письме спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти. Уточняется, что из этих средств 7,3 млрд долларов предполагается направить Киеву и "другим странам, затронутым" конфликтом на Украине. Оставшиеся средства в размере около миллиарда Вашингтон планирует выделить развивающимся странам, при этом государствам Африки уйдёт порядка 200 миллионов долларов.